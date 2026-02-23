Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Eğitimi" düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 16:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Eğitimi" düzenlendi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle "Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ILO C190 sayılı sözleşme kapsamındaki eğitim, belediyenin hizmet binasında düzenlendi.


        Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitimin sadece bilgilendirme değil, kurumsal dönüşümün de önemli bir adımı olduğunu belirtti.

        "Kadın dostu kent" anlayışını bir proje olarak değil, yönetim modeli olarak benimsediklerini anlatan Özdemir, "Kadınların, güvenle yaşayabildiği, ekonomik hayata katılabildiği, karar mekanizmalarında yer alabildiği, şiddetten uzak bir yaşam sürdürebildiği bir kent için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.


        Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de eğitimin önemli olduğunu belirterek, bu çalışmayı tüm belediyelerde yaygınlaştırmak istediklerini bildirdi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB, tartışmalı 'Made in Europe' planını tekrar erteledi
        AB, tartışmalı 'Made in Europe' planını tekrar erteledi
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Silahlı 'alacak' kavgasında 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
        Silahlı 'alacak' kavgasında 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı
        Antalyaspor, Fenerbahçe maçına odaklandı
        Büyükşehir'den şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik eğitim Özdemir: "'Kadı...
        Büyükşehir'den şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik eğitim Özdemir: "'Kadı...
        Antalya semalarında HÜRJET test uçuşları öncesi ses uyarısı "Patlama benzer...
        Antalya semalarında HÜRJET test uçuşları öncesi ses uyarısı "Patlama benzer...
        Antalya semalarında HÜRJET'in test uçuşları yapılacak
        Antalya semalarında HÜRJET'in test uçuşları yapılacak
        Eski eşini eşarpla boğmuştu; 'Hatırlamıyorum' dedi
        Eski eşini eşarpla boğmuştu; 'Hatırlamıyorum' dedi