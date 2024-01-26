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        Alanya'da işletmeye kapalı bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binanın giriş katındaki restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 12:08 Güncelleme: 26.01.2024 - 12:30
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        Alanya'da işletmeye kapalı bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binanın giriş katındaki restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Güllerpınarı Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın giriş katındaki, işletmeye kapalı restoranında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, restoran ile üst katındaki dairede zarara neden oldu.

        Polis, restoranda kaldığı öne sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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