Motokurye ile baldızını öldüren şüpheli, eşi ve arkadaşıyla adliyede (2)
MOTOKURYEYİBOĞMUŞ, BALDIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ
Antalya'da motokurye Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürüp, gömen Zeynel Boyacı'nın, ifadesinde iki cinayetin detaylarını anlattığı ortaya çıktı. Cinayetleri itiraf eden Boyacı'nın, Ali Diken'i para meselesi ve küfür ettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi. Boyacı'nın, baldızını ise madde bağımlısı olduğu ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
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