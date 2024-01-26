Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Motokurye ile baldızını öldüren şüpheli, eşi ve arkadaşıyla adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 11:09 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motokurye ile baldızını öldüren şüpheli, eşi ve arkadaşıyla adliyede (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        MOTOKURYEYİBOĞMUŞ, BALDIZINI DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ

        Antalya'da motokurye Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürüp, gömen Zeynel Boyacı'nın, ifadesinde iki cinayetin detaylarını anlattığı ortaya çıktı. Cinayetleri itiraf eden Boyacı'nın, Ali Diken'i para meselesi ve küfür ettiği gerekçesiyle boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Boyacı'nın, şifresini öğrendiği Ali Diken'e ait banka kartından, cinayet sonrası para çektiği de belirlendi. Boyacı'nın, baldızını ise madde bağımlısı olduğu ve bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle döverek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
        "Ayakları titreyecek"
        "Ayakları titreyecek"
        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        83 yaşındaki adamı döverek gasp etti!
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı!
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        ABD'de tartışmalı idam uygulandı!
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Gol iptalleri ve penaltı doğru mu?
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        Oyun biriminde işten çıkartma depremi
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Otobüs devrildi! 6 ölü
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Öldürdü, delilleri yok etmek için evi kundakladı!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        Beşiktaş'ta rota yeniden oluşturuldu!
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        ABD, Irak ve Suriye'den çekiliyor mu?
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        Aile katliamında kan donduran ayrıntı!
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        ICJ soykırım davasında İsrail hakkında ne karar verecek?
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Fransa'da çiftçiler ayakta!
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Kadınların gece çalışma kuralları
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu
        Ingenuity: Başka bir gezegende uçan ilk araç bozuldu

        Benzer Haberler

        Motokurye ile baldızını öldüren şüpheli, eşi ve arkadaşıyla adliyede
        Motokurye ile baldızını öldüren şüpheli, eşi ve arkadaşıyla adliyede
        Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Antalya'da kayıp motokuryeyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk e...
        Antalya'da kayıp motokuryeyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk e...
        Aslı Baş'ın öldürüldüğünü savunan babası: Güçlünün adaleti değil, adaletin...
        Aslı Baş'ın öldürüldüğünü savunan babası: Güçlünün adaleti değil, adaletin...
        Belediyede işçiyken, başkan adayı oldu
        Belediyede işçiyken, başkan adayı oldu
        Alanya'da 4 gün sürecek 3 farklı oryantiring yarışları başladı
        Alanya'da 4 gün sürecek 3 farklı oryantiring yarışları başladı