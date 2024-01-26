7 Şurada Paylaş! Buna yükseklik korkusu olan binemez. Buraya bir yol yapılmasını istiyoruz. Buraya yol yapılsa ben buna binmem. Yol olsa binerim arabama kapıma kadar gelirim" dedi.

8 Şurada Paylaş! "TELE DEĞİL ALLAH'A GÜVENİYORUM" Babasının tehlikeli yolculuğunda teleferiğin başında duran kızı Müşerref Karaosman da "Ben de kullanıyorum ama ben daha çok kabini verip, çekmekte yardım ediyorum Çok zor oluyor.