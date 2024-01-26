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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Anadolu Otoyolu'nda bariyerlere çarpan baba kız hastanede hayatını kaybetti

        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan baba Gökhan Dinç ve 6 yaşındaki kızı Meva Nur, Sakarya'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 26.01.2024 - 11:05
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        Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Coşkun Dinç idaresindeki otomobilin dün Yeşilyayla mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        BABA İLE KIZI HAYATINI KAYBETTİ

        AA'da yer alan habere göre yaralanan 8 kişiden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gökhan Dinç (36) ve kızı Meva Nur (6) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        CENAZELERİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

        Baba ve kızının cenazeleri, işlemlerin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

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        #düzce
        #Son dakika haberler
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