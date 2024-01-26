Bariyerlere çarptı! Baba ile kızı kurtarılamadı!
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralanan baba Gökhan Dinç ve 6 yaşındaki kızı Meva Nur, Sakarya'da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, Coşkun Dinç idaresindeki otomobilin dün Yeşilyayla mevkiinde bulunan bir dinlenme tesisinin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
BABA İLE KIZI HAYATINI KAYBETTİ
AA'da yer alan habere göre yaralanan 8 kişiden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gökhan Dinç (36) ve kızı Meva Nur (6) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
CENAZELERİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Baba ve kızının cenazeleri, işlemlerin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.