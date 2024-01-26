ABD tartışmalı idam uygulandı: İlk kez bir mahkum nitrojen gazıyla zehirlenerek infaz edildi!
ABD'de 1989 yılında işlediği cinayet sebebiyle 2022 yılında idam kararı verilen Kenneth Eugene Smith isimli mahkum, ülkede daha önce test edilmemiş, tartışmalara neden olan bir yöntemle idam edildi. Nitrojen gazıyla zehirlenerek infaz edilen Smith'in infazı yaklaşık 22 dakika sürdü.
ABD'nin Alabama eyaletinde 1989 yılında 1.000 dolar karşılığında bir vaizin karısı Elizabeth Sennett'in bıçak ve darpla öldüren iki kişiden biri olan Eugene Smith için istenen tartışmalı idam cezası uygulandı.
ABD'de ilk kez nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edilen 58 yaşındaki Smith'in idamının infazı yaklaşık 22 dakika sürdü. Yetkililer, Smith'in saat 20.25'te öldüğünü açıkladı.
Smith ölmeden önce yaptığı son açıklamada, "Bu gece Alabama'da insanlık bir adım geri gidiyor. Sevgiyle, huzurla, ışıkla aranızdan ayrılıyorum" dedi.
Alabama Valisi Kay Ivey daha sonra, 1989 yılında 45 yaşındaki Elizabeth Sennett'in kiralık katille öldürülmesinin ardından bu infazın adaletli olduğunu söyledi.
Smith'e verilen idam cezası 2022 yılında zehirli iğne ile infaz edilmeye çalışılmıştı. Smith'in damar yolunun bulunamaması nedeniyle infaz ertelenmişti.
SMITH'İN AVUKATLARI İNFAZIN DURDURULMASINI TALEP ETMİŞTİ
Smith'in avukatları karara yönelik BM ile önde gelen yetkililer tarafından sorgulanan ve denenmemiş yöntemle ilgili riskler nedeniyle mahkemeden infazın durdurulmasını talep etmişti.