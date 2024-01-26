ABD tartışmalı idam uygulandı: İlk kez bir mahkum nitrojen gazıyla zehirlenerek infaz edildi!

ABD tartışmalı idam uygulandı: İlk kez bir mahkum nitrojen gazıyla zehirlenerek infaz edildi!

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ABD'nin Alabama eyaletinde 1989 yılında 1.000 dolar karşılığında bir vaizin karısı Elizabeth Sennett'in bıçak ve darpla öldüren iki kişiden biri olan Eugene Smith için istenen tartışmalı idam cezası uygulandı.