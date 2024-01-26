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        Haberler Gündem Son dakika: Son dakika haberleri... Kastamonu'da otobüs devrildi! 4 ölü

        Son dakika haberi Kastamonu'da otobüs devrildi!

        Kastamonu-Taşköprü karayolunda otobüs devrildi, ekipler olay yerine sevk edildi. Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 07:43 Güncelleme: 26.01.2024 - 08:00
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        Otobüs devrildi! 4 ölü
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre kazada 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirlendi.

        Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

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