Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirlendi.