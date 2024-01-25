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        Alanya'da 4 gün sürecek 3 farklı oryantiring yarışları başladı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "U14 2. Kademe Yarışları" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 19:56 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:07
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        Alanya'da 4 gün sürecek 3 farklı oryantiring yarışları başladı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "U14 2. Kademe Yarışları" başladı.

        Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Türkiye O-Days", "Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe" ve "U14 2. Kademe Yarışları"nın ilk günü, Cebelireis Dağı bölgesinde gerçekleştirildi.

        Türkiye O-Days Orta Mesafe yarışı ile başlayan 4 günlük organizasyonda 96 kulüpten 660 kadın ve 926 erkek sporcu ile 134 ferdi sporcu olmak üzere toplam 1720 sporcu mücadele edecek.

        Yarın Alanya Kalesi'nde sürat yarışıyla devam edecek etkinlik, 28 Ocak Pazar günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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