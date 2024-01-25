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        Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak'ta oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 25.01.2024 - 16:02
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        Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 29 Ocak'ta oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlıların Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanında, dün oynanan EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcular, yenilenme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

        Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenman ile deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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