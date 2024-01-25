Son dakika haberi MSB: Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı Milli Savunma Bakanlığı, "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir" açıklamasında bulundu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:11 facebook

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