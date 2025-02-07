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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul 15,7 milyon nüfusuyla 131 ülkeden daha kalabalık - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul 15,7 milyon nüfusuyla 131 ülkeden daha kalabalık

        Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un nüfusu 2024'te 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşarak 131 ülkeyi geride bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:22
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        İstanbul 131 ülkeden daha kalabalık
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2024 yılı verilerinden yapılan derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu 2024'te 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 oldu.

        Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,3'ünü barındıran İstanbul'da 7,82 milyon erkek ve 7,88 milyon kadının yaşadığı kayıtlara geçti.

        Ülkenin en kalabalık şehri İstanbul, 15,7 milyonu aşan nüfusuyla dünyadaki birçok ülkeyi de geride bıraktı.

        Sırbistan, Libya ve Paraguay'ın nüfusunu katladı

        İstanbul, UNFPA'nin 2024 verilerine göre, nüfus ölçümü yapılan 204 ülke ve bölgenin 131'inin önüne geçti.

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        Avrupa'da Belçika 11,7 milyon, Çekya 10,5 milyon, Yunanistan 10,3 milyon ve Macaristan 10 milyon nüfusuyla İstanbul'un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

        Ürdün, İsrail, Tunus ve Azerbaycan da İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı ülkeler arasında yer aldı.

        Megakent, Sırbistan, Paraguay ve Libya'yı ise nüfus olarak katladı.

        İstanbul'un nüfusu, Avrupa Birliği ülkelerinden Belçika, İsveç, Çekya ve Yunanistan'ın yanı sıra Portekiz, Macaristan ve Avusturya'yı da geçti.

        UNFPA verilerine göre İstanbul'un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

        ÜLKELER NÜFUS (Milyon) ÜLKELER NÜFUS (Milyon)
        Ruanda 14,4 Portekiz 10,2
        Tunus 12,6 Macaristan 10
        Belçika 11,7 Birleşik Arap Emirlikleri 9,6
        Ürdün 11,4 İsrail 9,3
        Küba 11,2 Togo 9,3
        İsveç 10,7 Avusturya 9
        Azerbaycan 10,5 Sierra Leone 9
        Çekya 10,5 Sırbistan 7,1
        Yunanistan 10,3 Libya 7
        Tacikistan 10,3 Paraguay 6,9
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