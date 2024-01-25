Engin Günaydın: Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum

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"KOMEDYENLERİ DAHA ÇOK SEVERİM"

• "Komedi - yatırım" deyince... Komedi filmleri, film festivallerinde değerlendirilmeye alınmaz. Sizler, sinemada komedi filmlerinizle 'En İyi Senarist', 'En İyi Oyuncu' dallarında aday gösterilmezsiniz. Bu haksızlık değil mi?

Engin Günaydın... Komedi ikinci bir zihindir... Bir oyunculuk yaparsınız, bir de komedyenlik yaparsınız... Komedyen daha zor bir alanda çalışan insandır. Komedyenler, bana göre daha önemli oyunculardır. Ben komedyenleri daha çok severim. Her alanda komedyenlerle çalışmak isterim ama bu komediye bakış açısıyla ilgili olan bir şey. Kendi içlerinde komedi olmadığı için komediyi anlamalarını da bekleyemem.

Cengiz Bozkurt... Ben bu konuda zaten daha önce fikrimi beyan etmiştim. Komedi oyuncuları, sadece bizde değil, dünyada da çok ciddiye alınmıyor ve ödüllendirilmiyor. Ayrıca bir komedi branşı açılmıyorsa ya da 'komedi dalında yılın en iyi oyuncu ödülü' diye bir ayrı dal açılmıyorsa zaten "Komedi oyuncusu, kenarda komedisini yapsın, biz daha dram daha ciddi işlere bakalım" diye düşündükleri içindir ama yeryüzündeki en ciddi işlerden biri bence komedidir. Çok ciddi bir iştir... Siz güldüğünüzde kimse gülmez ama siz ağladığınızda ağlarlar. İnsanları ağlatmak çok kolaydır ama güldürmek çok zordur. Hakikaten zamanlamasını doğru yapacaksınız, kucaklayabileceksiniz, sıcaklığı, samimiyeti hissettireceksiniz. Ötekinde sen ağlarsan, onlar da ağlarlar. Dramatik bir çatışmanın oyunculuğu bence her zaman için çok daha kolay. Onun için de hep "Komedi oyuncuları aslında iyi dram oyuncuları olurlar" derler. Zeki yönetmenler zaten farkına varıyorlar ve komedyenlerle çalışıyorlar. Nuri Bilge Ceylan ile hepimiz çalıştık, komedyen olan birçok arkadaşımız da çalıştı. Komedyenleri farklı bir alana çekip, konumlandırıp uluslararası başarı sağlayan birçok iş yapabilmek bir zekânın göstergesidir ama maalesef bizim piyasamız da her zaman bu kadar zeki değil, yapımcılar da değil. Kimseyi töhmet altında bırakmak istemiyorum ama daha güvenli kast yapmayı seviyorlar. 'Bu, bunu iyi oynuyorsa burada kalsın, bunu alıp da buradan şuraya koymayalım' gibi bir düşünceleri var. Güvenli kast seçeneği onlar için çok doğru bir seçenek. 'Yapamaz, o çok komedi' gibi şeyler duyuyorum. Sen, bizde neyi gördün acaba? Ben komediye başlamadan önce 'Parmaklıklar Ardında' diye bir dizide oynadım. Orada çok pis bir gardiyanı oynuyordum. Muhtemelen anneleriniz hatırlıyordur. Çünkü annelerin nefret ettiği bir karakterdim. O kadar sert bir karakterdim ki "İçimden o kadar sert bir karakteri nasıl çıkardım?" diye ben bile şaşırdım. Sonrasında projeler birbirini takip edince bir köşeye sıkışmış gibi oluyorsun. Yapımcılar da yönetmenler de seni öyle değerlendirmeye başlıyor. Sen sadece o alanda ürün vermeye şartlı bir insan haline dönüşebiliyorsun. Oyuncunun kendisini oradan bir hamleyle çıkarması lazım.

Şinasi Yurtsever... Dünya sinemasında da sinema sektöründe de en çok izlenen filmler komedi filmleridir. Hollywood'da da komedi filmleri, romantik komediler çok izlenir. Komedi filmi seyircinin de arzu ettiği, talep ettiği bir şeydir. Aslında sinema sektörünün komedi filmlerine çok ihtiyacı var. Sistem orada dönüyor.

Cengiz Bozkurt... Zaten bütün hikâye, gülen ve ağlayan maskla başlıyor. Gülerken ağlatabilir, ağlatırken güldürebilir; bizim işin bütün sihri bu.

Şinasi Yurtsever... Böyle bir oyunculuk ayrımı da yok zaten. Bir senaryonun içerisinde çok komik bir sahne varken çok hüzünlü bir sahne de olabilir. 'Hücreler', komik bir oyun, çok eğlendiğimiz bir oyun ve seyircilerin reaksiyonundan da bunu anlıyoruz ama seyirci gülerken arada da düşünüyor, algılamaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor, kendiyle hesaplaşıyor sonra peşinden tekrar gülüp rahatlıyor. Gülme sayısının fazlalığı bu oyunu daha seyredilebilir ve daha keyifli bir hale getiriyor. Oyunun bir sözü de var, bir mesajı da var. Biz seyircilerin gülmesinden çok keyif alıyoruz. Eğlenmesi bizim çok hoşumuza gidiyor. Çünkü onun hazzı başka, sahnedeyken bir insanın üzülmesini hissedemezsin ama eğlenmesini, gülmesini kahkahasından, sesinden hissedersiniz. "Komedyen dram oynar/oynamaz"... Artık o kadar uzun süredir konuşulan bir mesele ki bence çok kabak tadı vermeye başladı. Oyuncu her şeyi oynar. İyi bir oyuncuysa iyi bir komedi oyuncusuysa zaten çalışkanlığıyla, disipliniyle ve zekâsıyla iyi bir komedi oyuncusu olarak kendini var etmiştir. O bir tipi ya da karakteri o şekilde çıkarmıştır. Aynı oyuncu dramatik bir karakteri de aynı şekilde çıkarır. Şener Şen yıllarca komedi oynamıştır ama sonra yıllarca hiç komedi oynamamıştır. Diğer tarafta da çok başarılı olmuştur. Rahmetli Kemal Sunal'ın 'Propaganda' filmi, hiç komik bir film değildir. Kemal Sunal'ın 'Düttürü Dünya' filmi de aynı şekildedir. Bu o kadar klasik bir geyik haline geldi ki artık... Komedi oyuncusu başarılı olduysa, yeteneği, disiplini, çalışkanlığıyla başarılı olmuştur.

Engin Günaydın... Toplumsal hafıza olarak da en fazla komedi filmleri hafızada kalmıştır.