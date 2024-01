Engin Günaydın: Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum

11 Şurada Paylaş!

"ESKİDEN BERİ KÖTÜLER KAZANIYOR"

• Bir yandan da iyilerle kötüler arasındaki savaşı anlatıyor değil mi? Sizce iyilerle kötüler arasındaki savaş neden bir türlü bitmiyor ve sizce kim kazanıyor?

Cengiz Bozkurt... Biraz, akılla duygular arasındaki çatışmayı da ön plana çıkarıyor. Kötüler tabii ki her zaman çok açık farkla önde. Çünkü mülkiyet sahibi olan onlar, toprak sahipleri onlar. Feodalizmden kapitalizme geçiş evresinde zaten bir transfer söz konusu. Yani daha önce toprak sahipleri olanlar, sonra sermaye sahipleri oluyorlar. Kötüler, mülkiyet araçlarını ele geçirdiklerinde de zaten her şekilde dünyayı yönetebiliyor. Burada emekçilerin, işçi sınıfının önünde, iyi koşullarda çalışmak dışında bir seçenek kalmıyor. Onun için de dünya üzerindeki paylaşım savaşları hiçbir zaman eksik olmuyor. Hâlâ devam ediyor.

Şinasi Yurtsever... "İyiler; kötüler kadar cesur olursa, her şey hallolur" sözü hoşuma gidiyor. Kötülerin o gücü elde etmesinin getirdiği, her şeyi yapabilme cesareti ve kararlılığı var. İyiler de genelde mağdur olan, haksızlığa uğrayan oluyor. Dolayısıyla bir şeylerin düzelebilmesi için iyilerin, kötüler kadar cesur olması gerekiyor. Cengiz ağabeyin dediği gibi, tarihe, ekonomiye, siyasete baktığımızda da eskiden beri kötüler kazanıyor. Bizim oyunumuzda organizmanın başına gelenlerin aşağıda yarattığı durumlar da var. Sadece iyiler - kötüler savaşı değil, ekstra öyle bir durum daha var. Aslında sadece onu anlatmıyoruz. Organizmanın başına gelen şeyin hücrelerde yarattığı durumlar da var. Tahribat var, psikolojik etkisi var, fizyolojik etkisi var...