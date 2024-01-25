Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'a ilişkin projelerini açıklayacak.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, saat 11.00'de "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısında konuşacak.

Günaydın İstanbul. Bugün #Sadeceİstanbul günü. Heyecan ve umut doluyum.



İstanbul’u karmaşadan kurtaracak projelerimiz; gençlerimiz, çocuklarımız, annelerimiz, emeklilerimiz için müjdelerimiz var. ✨



11.00’de Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantımızda buluşalım. pic.twitter.com/VMqJF9KWLH — Murat KURUM (@murat_kurum) January 25, 2024

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler seçimler için plan ve projelerini açıklayacak Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Burada aylardır bilim insanlarımızla yapmış olduğumuz çalışmaları İstanbullu hemşehrilerimize perşembe günü saat 11.00’de büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, büyük bir katılımla, sivil toplum örgütlerimizin, muhtarlarımızın, derneklerimizin katılımıyla tüm İstanbullularla paylaşıyor olacağız" demişti.

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"Üç lansmanımız daha olacak" diyen Kurum, "Hem deprem dönüşümüyle alakalı hem trafik çilesini ortadan kaldıracak çözümlerimiz ile alakalı hem de İstanbul’un yeşilini arttıracak, mavisini koruyacak ve paylaşan İstanbul’u sosyalleşen, mutlu olan İstanbul’u anlatacak projelerimizi de detaylı bir şekilde diğer lansmanlarımızda anlatıyor olacağız" bilgisini vermişti.

“BİRÇOK MEGA PROJEMİZ OLACAK” Murat Kurum, “Birçok mega projemiz olacak. İstanbulluların sorunlarını ortadan kaldıracak irade olacak. Bu iradeyi atarken çok yönlü bir irade ortaya koymuş olacağız. Bu irade bir sistem dahilinde atılıyor olacak. Bir projeyi gerçekleştirirken her yönüyle, sosyal boyutuyla, idari boyutuyla, oradaki ekonomik boyutuyla ve insani boyutuyla değerlendiriyor olacağız. Burada iş yapmak çile haline gelmeyecek. İstanbullular kendilerini endişe içerisinde hissetmeyecek. Risksiz, endişesiz, problemsiz ve eşsiz bir İstanbul’u bu projelerin her safhasında görecekler. Burada hem yönetim anlayışıyla hem iş yapma anlayışıyla aslında bir sistemi ortaya koyuyor olacağız. Sadece bir proje ve bir eser olarak bakmayacağız. Açıklayacağımız aslolan projeler değil sistemdir. Buradaki sistemi anlatıyor olacağız. Projelerimizle birlikte de sistemle İstanbul’a bakış açımızı tüm İstanbullularımızla paylaşıyor olacağız” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSTANBUL ADETA FETRET DEVRİNE GİRDİ Seçim beyannamesini 30 Ocak Salı günü, AK Parti Genel Merkezi'nin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonda milletle paylaşacaklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum'un bugün yapacağı toplantı hakkında dün şunları söyledi: "Büyükşehir adaylarımız da kendi şehirleriyle ilgili projelerini açıklamaya hazırlanıyor. Mesela yarın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımıyla, bir süredir zaten yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul, gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı, adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. Murat kardeşimizin bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteriyle, depreme hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm altyapı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek."