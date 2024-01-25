Mardin'de yürekleri yakan olay, 21 Ocak´ta akşam saatlerinde Artuklu ilçesinin kırsal Dara Mahallesi´nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre 19 Ocak´ta Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde bir kız çocuğu dünyaya getiren Vatfa Ecevit (25), taburcu edildi.

Savcılıktaki ifadesinde taburcu oldukları gün taksiyle eve geldiklerini söyleyen Mehmet Şiyar Ecevit, "Eşim doğum nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nden taburcu oldu. Eşimi taksi ile yanında baldızımla birlikte evime getirdik. Kafam güzeldi tam olarak hatırlamıyorum.

Baldızımı evden kovmuştum. Ben yaklaşık bir yıl önce evimin girişine çıkışına ve arkasına üzerime atılı bulunan uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanma suçları nedeni ile kendimi aklamak amacıyla kamera taktırmıştım. Kendilerine anlattığım olaya ilişkin daha önce bu kameralarca kayda alınan görüntüleri telefonuma çekmiştim. Eşim ve annem bana inanmayınca telefonu açarak görüntüleri ikisine gösterdim. Ancak bana inanmadılar, görüntülerde sadece taş toprak olduğunu söylediler. Bu nedenle de eşimle tartıştık. Bu sebeplerden ötürü sinirlenerek yukarıya çıktım.

"SALDIRDIĞIMI, 3-4 KEZ VURDUĞUMU HATIRLIYORUM"

Daha önceden bilmediğim şahıslardan temin ederek odama sakladığım metamfetamin, hap, şeker, 1 litre viski ve sigara ne bulduysam hepsini içtim. Bıçağı nereden bulduğumu hatırlamıyorum. Vatfa'ya saldırdığımı, kendisine 3-4 kez vurduğumu ve yaralandığını hatırlıyorum" dedi.

"ANNEM BIÇAKLA VURMAYAYIM DİYE VATFA´NIN ÜZERİNE ATLADI"

Evde bulunan annesinin araya girerek, kendisini ittiğini ve yere düştüğünü belirten Ecevit, "Ben olayda 3-4 kez bıçakladığımı hatırlıyorum, 17 kez nasıl oluyor. Ben bıçağı bıraktığımda bıçak Vatfa'nın karnında asılı duruyordu, içinde kalmıştı.

"AMCAM BANA BİR TOKAT ATTI"

Amcam gelip bana bir tokat attı, iteledi. Vatfa'yı apar topar kucaklayarak hastaneye götürdüler. Bıçağın çıkarılıp çıkarılmadığını, kimin çıkardığını ve sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. Ben saldırınca, annem de vurmayayım diye Vatfa'nın üzerine atladı, ben anneme bıçak sallamadım. Bana engel olmak istediği sırada elinden yaralanmış olabilir. Beni bırakmıyordu kendisini Vatfa'nın önüne atıyordu, beni itekliyordu" ifadelerini kullandı.