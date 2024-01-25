Fenerbahçe'nin Başakşehir maçında kazandığı penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı

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Fırat Aydınus: 74. dakikada Batshuayi'nin yerde kaldığı pozisyonda Ba ile Batshuayi omuz omuza mücadele ederken Ba'nın ayağı kayıyor ve destek eli olduğu için penaltı olmaz. Faul olarak düşünülürse de ikili mücadeleden devam kararı çıkar.

Bünyamin Gezer: İkili mücadelede oluşan kontaklardan dolayı bir düşme yaşanıyor. İki oyuncu da dengesini kaybediyor. Düştükten sonra da top eline gelmesin diye çekiyor elini. Burada penaltı falan olmaz.