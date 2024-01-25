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        Haberler Magazin İdo Tatlıses'ten Yasemin Şefkatliye: İkizlerimizle birlikte doğum gününü daha da özel hale getirdin - Magazin haberleri

        İdo Tatlıses: İkizlerimizle birlikte doğum gününü daha da özel hale getirdin

        İdo Tatlıses ile babası İbrahim Tatlıses, bir gün arayla iki gün önce doğan ikizlerle ilgili farklı paylaşımda bulundu. İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'nin yaş gününü; "Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte doğum gününü daha da özel hale getirdin" sözleriyle kutladı. İbrahim Tatlıses ise oğlunun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 12:18 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:28
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        2021'de evlenen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

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        Erkek bebeklerine kavuşan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin günler süren isim arayışı babalarının adlarını vermekle son bulmuştu. Çift, bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti.

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        İlk kez anne - baba olma heyecanı içinde olan çiftten Yasemin Şefkatli 32'inci yaşına girdi. Şefkatli'nin doğum gününü kutlayan İdo Tatlıses, eşinin yaş günü için duygusal bir yazı kaleme aldı.

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        "KALBİMDE HİSSETTİĞİM SEVGİYİ KELİMELERE DÖKMEK ZOR"

        İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'ye; "Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte doğum gününü daha da özel hale getirdin. Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor, ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun" sözleriyle seslendi.

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        "İYİ Kİ BİZ"

        Yasemin Şefkatli de eşine; "En güzel hediyelerim. İyi ki sen, iyi ki biz..." sözleriyle karşılık verdi.

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        İdo Tatlıses, bu paylaşımı yaparken İbrahim Tatlıses, yeni doğan ikizlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. İbrahim Tatlıses, oğlunun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istedi; "Minik Tatlısesimize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbin de sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun.

        #ido tatlıses
        #Yasemin Şefkatli
        #ikiz bebek
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