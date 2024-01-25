4 Şurada Paylaş!







"KALBİMDE HİSSETTİĞİM SEVGİYİ KELİMELERE DÖKMEK ZOR" İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'ye; "Canım eşim, iki gün önce gelen ikizlerimizle birlikte doğum gününü daha da özel hale getirdin. Kalbimde hissettiğim sevgiyi kelimelere dökmek zor, ama seninle geçen her anımda daha da derinleşiyor. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun" sözleriyle seslendi.

5 Şurada Paylaş!







"İYİ Kİ BİZ" Yasemin Şefkatli de eşine; "En güzel hediyelerim. İyi ki sen, iyi ki biz..." sözleriyle karşılık verdi.

6 Şurada Paylaş!







İdo Tatlıses, bu paylaşımı yaparken İbrahim Tatlıses, yeni doğan ikizlerle ilgili bir paylaşımda bulundu. İbrahim Tatlıses, oğlunun ikiz bebeklerinden birinin kalbinde sorun olduğunu paylaşarak dua istedi; "Minik Tatlısesimize herkesten dua istiyorum. İkizlerden birinin kalbin de sorun var. Dualarınızla inşallah minik Tatlıses'in işi kolaylaşır. Allah'ım bizlere çok görmesin. Amin. Dua eden herkesten Allah razı olsun.

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Favoriler