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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!

        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde beklenen kar yağışı ile ilgili olarak, "Bu akşam saatleri Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda kar yağışları bekleniyor. Akşam tahmini 18.00 sularından itibaren Düzce-Bolu-Karabük-Kastamonu-İnebolu arasında ve Bursa'nın yüksekleri ile Afyonkarahisar-Isparta çevresinde yeni kar göreceğiz. Bu yağışlardan Bolu'ya düşecek kar miktarı ulaşımı olumsuz etkileyebilir" uyarısında bulundu. AFAD da bu akşam saatlerinden itibaren yurt genelinde kar yağışı beklendiğine dikkat çekerek 31 kent için sarı ve turuncu alarm verdi

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 25.01.2024 - 15:40 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:50
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        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Türkiye'nin kar raporunu ve nerelerde, ne zaman kar yağışı beklendiğini açıkladı. İşte Öztel'in değerlendirmesi:

        BAŞKENT'TE KAR BEKLENİYOR

        26 Ocak Cuma günü deprem bölgesi çevresinde kar ve karla karışık yağmur, Ankara ve Sivas dahil İç Anadolu’da kar yağacak, Ankara’da cuma günü beklenen kar yağışı şehirde ince de olsa kar örtüsü oluşturabilir. Hava sıcaklıkları Anadolu’da -1°C ile -5°C arasında değişiyor.

        DOĞUDA 4 GÜN KAR VAR

        Cumanın ilerleyen saatlerinde ise Doğu Anadolu genelinde kar yağışları hayatı ve ulaşımı etkileyebilir. Doğu’da bazı merkezlerde kar yağmamış ya da çok ince bir örtü bırakarak erimişti. Yarından itibaren 4 gün süreyle Doğu Anadolu ve Güneydoğu, kuvvetli ve daha uzun süreli kar yağışı altında kalacak. Bölgede en çok kar birikimini yine Hakkari-Şırnak arasında görürüz. Bu kesimde kar yüksekliği yer yer 2 katlı bir bina boyuna ulaşıyor.

        MARMARA'DA KAR HAVASI VAR

        Marmara’da aslında bugünden itibaren 5 gün süreyle kar havasının içindeyiz. İstanbul-Ankara yolunu kullanacak sürücüler, Bolu-Düzce çevresinde her gün karla karşılaşabilir.

        KARADENİZ 7 GÜN BEYAZA BÜRÜNÜR

        Bu kışın en karlı geçtiği bölge Güneydoğu’dan sonra Karadeniz. Kıyılar hariç tüm yüksekleri ile Karadeniz, gelecek 7 gün beyaza bürünür. Köy ve dağ yollarında yaşanabilecek zorluklara karşı özellikle 28 Ocak Pazar gününden itibaren tedbirli olmakta yarar var.

        MARMARA'NIN DOĞUSU KAR ALIYOR

        Marmara’nın doğusu yakında daha da beyazlayacak. Uludağ’da yer yer incelen kar örtüsü, yarından itibaren içine gireceğimiz dönemde kalınlaşacak. Uludağ gibi Kartepe ve Kartalkaya da taze kar yağışları biriktirebilecek.

        İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

        İstanbul’da bu soğuk hava dalgası yağmurla başlayıp, yeni haftaya uzanırken (29 Ocak Pazartesi) kar ve karla karışık yağmurla devam edecek. Şehirde Cuma ve Cumartesi sıcaklıklar 0°C ila 7°C arasında değişiyor. Aslında 0°C’ye düşeceği Cumartesi sabahı yağış olsa kar halinde düşebilir, fakat şehirde o sabah kuru bir soğuk yaşanır.

        Yağışın geleceği Cumartesi akşamı ile Pazar akşamı arasında ise sıcaklıklar 4-5°C’lerde olacak, dolayısıyla bu soğuk sistemin yağışlı kısmı İstanbul için yine büyük oranda yağmur vaat ediyor. En azından kurak geçmediği için memnun olunabilecek bir yanı var. İstanbul’un doğusunda ise Batı Karadeniz’e doğru uzanan tepelerde 20 cm ila 50 cm arasında, kayda değer kar kalınlıkları oluşacak görünüyor.

        BAŞKENT HAFTA SONU BİR MİKTAR KAR ALABİLİR

        Ankara’da Cuma akşamı ve Pazar gün içerisinde bir miktar kar yağabilir. Ankara’nın en kuvvetli kar aldığı semtlerinde yer yer kar örtüsü oluşabilir, fakat şehir genelinde doyurucu bir kar yağışı görme olasılığımız düşük.

        İZMİR'DE HAFİF YAĞMUR VAR

        İzmir’de ve Ege kıyılarında bu soğuk yağışlı sistem pek etkili olamıyor, biraz bu akşam biraz da cumartesi akşamı İzmir genelinde zayıf yağmurlar görülebilir. Hava sıcaklıkları Ege kıyılarında 1°C ila 8°C arasında, soğuk esecek rüzgarlarla hissedilen sıcaklık İzmir’de 0°C. Estiği zaman İzmir’in soğuğu da Türkiye’nin soğukları arasında kendine yer bulabiliyor.

        MARMARA'DA ULAŞIMA DİKKAT

        Yeni soğuk hava dalgası Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz’de ulaşımı olumsuz etkileyecektir. Bartın-Kastamonu-Karabük-Bolu-Düzce, 5 günün sonunda yarım metreye ulaşan yeni kar yağışı kaydetmiş olur. Fakat tek seferde, ya da birkaç saat içinde yağmak yerine günlere yayılacağı için bu kar yağışlarında her merkez kalın kar örtüleri göremeyebilir.

        Marmara’nın doğusundan İstanbul’u besleyen su havzaları çevresine düşecek önemli miktarda kar, gelecek bahar ve yaz mevsimi için taze su olacak ve kuraklık şiddetimizi biraz düşürecek görünüyor.

        AFAD DA 3 BÖLGEYE DİKKAT ÇEKTİ

        AFAD sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 bölgede kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurarak uyarıda bulundu. AFAD'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

        BATI KARADENİZ'DE AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

        "25 Ocak Perşembe günü, akşam saatlerinden sonra; Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

        YARIN SABAH GÜNEYDOĞU'DA BEKLENİYOR

        26 Ocak Cuma günü, sabah saatlerinden itibaren; Gaziantep çevreleri, Osmaniye'nin doğusunun yüksekleri, Şanlıurfa'nın ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın ve Adıyaman'ın kuzey ve batısının yüksekleri kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı; Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır ve Adıyaman'ın güney ve doğusu, Kilis ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

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        YARIN ÖĞLE SAATLERİNDE DOĞU ANADOLU İÇİN UYARI

        26 Ocak Cuma günü, öğle saatlerinden itibaren; Hakkari çevreleri ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar; Erzincan, Tunceli ve Malatya'nın doğusu, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

        "BUZLANMA VE GÖRÜŞ MESAFESİNE DİKKAT"

        Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.

        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
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