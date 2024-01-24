Hava durumu son dakika: "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?" MGM hava durumu raporu ile 24 Ocak hava nasıl olacak?

Hava durumu son dakika: "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?" MGM hava durumu raporu ile 24 Ocak hava nasıl olacak?

"Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?" Türkiye genelinde soğuk bir hafta oluyor, Akdeniz kıyıları hariç ülkede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 1 ila 4°C altında seyrediyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, önümüzdeki hafta ve hafta sonu beklenen meteorolojik olaylara ilişkin bilgi verdi. "Cuma gününden itibaren Türkiye'de, yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası daha bekliyoruz" diyen Öztel, İstanbul'a kar yağacak mı sorusunu da yanıtladı...

Bugün Doğu Anadolu’da, Ağrı çevresi ile Güneydoğu’da Hakkari-Başkale-Van arasında kar yağıyor, özellikle Hakkari çevresindeki kar kalınlıkları yer yer 5 metreyi buluyor.

SABAH SAATLERİNDE BUZLANMAYA DİKKAT Gece saatleri İç Anadolu genelinde sıcaklıklar -3°C ila -6°C, soğuk ayazla birlikte sabah saatleri yollarda yer yer buzlanma ile karşılaşabiliriz. Yolların güneş almayan, gölgede kalan kısımları, köprüler ve viyadükler fazladan tehlikeli olabilir.

CUMADAN İTİBAREN KAR HAVASI Bu cuma gününden itibaren ise Türkiye’de yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası daha bekliyoruz. Aslında Perşembe günü Batı Karadeniz’de yeniden kar atıştırmaya başlayacak ama 26 Ocak Cuma gününden itibaren 4 gün boyunca ülkenin kıyıları hariç her yerde kar havası olacak. REKLAM

BAŞKENT'TE KAR BEKLENİYOR Ancak soğuk hava hep peşinde yağış getirmiyor, günlerin büyük kısmı cildimizi kurutan soğuk rüzgarlarla geçerken yağışlar kısıtlı alanlara düşüyor. Cuma günü Ankara’da kar yağma ihtimali var, İstanbul hafta sonuna zayıf yağmurlu ve genellikle bulutlu giriyor.

MARMARA'DA HAFTA BAŞI KAR UYARISI Cumartesi günü Trakya, Batı ve Orta Karadeniz yüksekleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kar yağışları görürüz. 28 Ocak Pazar günü ve yeni haftanın ilk 2 günü ise Marmara için kar yağışları yeniden bir dalga halinde bölgeye sokulacak.

İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR Şimdilik Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bolu yüksekleri pazar günü orta kuvvette kar yağışı görebilir. İstanbul’da yağış karla karışık yağmur ve bazı yüksek kesimlerde kar şeklinde düşer. REKLAM İstanbul-Ankara yolunda 29 Ocak Pazartesi kar yağışı bir miktar örtü yapmış ve aralıklarla sürüyor olacaktır, bu yollara kış hazırlığı olmayan bir araçla çıkmamakta yarar var.

İSTANBUL'DA HAFİF KAR ÖRTÜSÜ OLABİLİR İstanbul’a gelecek 7 gün içinde bir miktar kar yağacak ama yağışlar şehri beyaz örtüyle kaplayacak kuvvette görünmüyor. Hissedilen sıcaklıklar ise hafta sonundan itibaren 4-5 gün süreyle 0°C civarında olacak.

MARMARA'NIN DOĞUSUNDA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI Marmara için kışın soğuk günleri sürüyor, yağışların çoğu Karadeniz yükseklerine düşecek olsa da Marmara’nın doğusunda hayatı etkileyecek boyutta kar yağabilir. Bu hafta sonunun hava tahminlerini yakından takip etmekte fayda var.