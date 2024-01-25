Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
İzmir'de, Suriye uyruklu 30 yaşındaki Levend M.'nin demir kapısının camını kırarak girdiği evde öldürdüğü 12 yaşındaki Behiye E.'nin cenazesini almaya gelen amcası 32 yaşındaki Beşir E. "Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez" dedi. Amca Beşir E., gördüğü dehşeti anlattı
İzmir'de olay, dün saat 10.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi.
ANNEYİ 7 KEZ BIÇAKLADISuriye uyruklu katil zanlısı Levend Macu.
DHA'da yer alan habere göre Suriye uyruklu Levend M. (30), demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi (34) yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı.
BOĞAZINDAN VE GÖĞSÜNDEN YARALADI
Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi (12) boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KIZ ÇOCUĞU KURTARILAMADI
Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Behiye E., kurtarılamadı; Suzan E.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Polis, kaçan Levent M.'yi aynı gün yakaladı. Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Levent M.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
"12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU HANGİ VİCDAN ÖLDÜREBİLİR"Behiye E.'nin cenazesini almaya gelen amcası 32 yaşındaki Beşir E.
İzmir Adli Tıp Kurumu morguna yeğeninin cenazesini teslim almaya gelen öğretmen amca Beşir E., "Yeğenim 12 yaşında bir çocuktu. Bir insan çocuktan ne isteyebilir? 12 yaşında bir çocuğu, hangi vicdan öldürebilir?
"HİÇBİR CEZA ACIMIZI DİNDİRMEZ"
Boğazını, göğsünü nasıl yaralayabilir? Değil bir insan, bir yaratık bile bunu yapamaz. Bir hayvan çocuğuna bakarken, bir insanın bu dehşeti yapmasına inanamıyorum. Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez" diye konuştu.