İzmir'de olay, dün saat 10.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana geldi.

Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi (12) boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp, kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU HANGİ VİCDAN ÖLDÜREBİLİR"

Behiye E.'nin cenazesini almaya gelen amcası 32 yaşındaki Beşir E.

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna yeğeninin cenazesini teslim almaya gelen öğretmen amca Beşir E., "Yeğenim 12 yaşında bir çocuktu. Bir insan çocuktan ne isteyebilir? 12 yaşında bir çocuğu, hangi vicdan öldürebilir?

"HİÇBİR CEZA ACIMIZI DİNDİRMEZ"

Boğazını, göğsünü nasıl yaralayabilir? Değil bir insan, bir yaratık bile bunu yapamaz. Bir hayvan çocuğuna bakarken, bir insanın bu dehşeti yapmasına inanamıyorum. Bir insan, küçük bir çocuğa bunu nasıl yapabilir? Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez" diye konuştu.