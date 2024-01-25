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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 12 yaşındaki kız çocuğunu öldürdü, anneyi yaraladı! Katil zanlısı yakalandı - Güncel haberler

        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!

        İzmir'de, Suriye uyruklu 30 yaşındaki Levend Macu, demir kapının camını kırarak girdiği evde 34 yaşındaki Suzan E.'yi bıçakla ağır yaralayıp, kızı 12 yaşındaki Behiye E.'yi ise öldürdü. Olayın ardından kaçan Levend Macu'nun, bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin, bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Katil zanlısı akşam saatlerinde gizlendiği evde suç aletiyle birlikte yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 25.01.2024 - 09:24
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        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde olay, dün sabah saat 10.30 sıralarında, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 39731 Sokak'ta meydana geldi.

        ANNEYİ 7 YERİNDEN BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre Suriye uyruklu Levend Macu (30), demir kapının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi (34) yüz ve kolundan 7 bıçak darbesiyle yaraladı.

        KÜÇÜK KIZI BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

        Saldırgan ardından da Suzan E.'nin kızı Behiye E.'yi (12) boğazından ve göğsünden aynı bıçakla yaralayıp kaçtı.

        POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        12 YAŞINDA HAYATA VEDA

        Tedaviye alınan yaralılardan Behiye E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, annesinin tedavisi ise sürüyor.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Levend Macu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

        Suriye uyruklu katil zanlısı, akşam saatlerinde, gizlendiği evde suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
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