Zorla eve girdi! 12 yaşındaki kızı öldürdü! İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kapının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu bir kişi, 34 yaşındaki kadını bıçakla yaraladı, kadının olayı görüp yardım çığlığı atan 12 yaşındaki kızını ise aynı bıçakla öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı

İzmir'de olay, saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana geldi.

ÖNCE ANNEYİ BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, henüz belirlenmeyen sebepten dolayı evin demir kapısının camını kırarak kapıyı açıp zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M. (30), evin hanımı S. Ediz’i (34) bıçaklayarak yaraladı.

KÜÇÜK KIZI DA BIÇAKLADI

Olayı gören kadının 12 yaşındaki küçük kızı Behiye Ediz ise yardım çığlığı attı. Bu esnada kıza yönelen saldırgan, elindeki bıçakla Behiye Ediz’i de yaraladı.

12 YAŞINDA ÇOCUK OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.