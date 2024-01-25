Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 190 kişi gözaltına alındı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 190 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalara 84 ekip ve 193 personel katıldı.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 190 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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