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        Antalya'da araç tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartmanın bodrum katındaki tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:02
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        Antalya'da araç tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartmanın bodrum katındaki tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Güvenlik Mahallesi 257 Sokak'ta 4 katlı apartmanın araç tamirhanesi olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Apartman sakinleri, itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı.

        İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın, tamirhanede hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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