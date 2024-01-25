Antalya'da araç tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartmanın bodrum katındaki tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güvenlik Mahallesi 257 Sokak'ta 4 katlı apartmanın araç tamirhanesi olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri, itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın, tamirhanede hasara neden oldu.