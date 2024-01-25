Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre olay 9 Ekim 2023 günü gerçekleşti. Muhammet Berke Çolak’ın evine bazı kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırı ihbarını alan polis ekipleri olayın gerçekleştiği İstanbul Büyükçekmece’deki siteye gitti. 31 yaşındaki polis memuru Cihat Ermiş, Muhammet Berke Çolak’ın evinin kapısını ısrarla çalarak “polis” diye seslendi. Ancak karşı taraftan bir yanıt alamadı.

“POLİS YARDIM İÇİN GİTTİĞİ EVDE ÖLDÜRÜLDÜ”

Polis memuru Cihat Ermiş, Muhammet Berke Çolak’ı kriminal biri olduğu için tanıyordu. Bu sebeple içeride yaralı bir şekilde baygın olmasından şüphelendi. Önce Muhammet Berke Çolak’ı ve annesini telefonla aradı, ancak buna da bir yanıt alamadı. Yardım etmek amacıyla sitenin özel güvenliği ile birlikte “polis” diye seslenerek Muhammet Berke Çolak’ın evine girdi. İşte tam bu sırada Çolak, polis memuru Cihat Ermiş’e iki kez ateş etti. Kurşunların hedefi olan polis memuru Cihat Ermiş şehit oldu.

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“POLİS OLDUĞUNU BİLMİYORDUM, HUSUMETLİLERİM SANDIM”

Polis memurunu şehit eden şüpheli ifadesinde “Olay günü uyuşturucu madde etkisindeydim. Husumetli olduğum kişiler evime ateş ettiler. Zorla içeri girmeye çalıştılar. Polise haber vererek yardım istedim. Silahımı alarak mutfak duvarının arkasında beklemeye başladım. 10-15 dakika sonra kapım tekrar zorlanınca hasımlarının geldiğini düşündüm. Kapı açılıp içeri birisi girince silahla iki kez ateş ettim, hedef gözetmedim, “polis” diye seslenildiğini duymadım. Ölen kişinin de polis olduğunu bilmiyordum” dedi.