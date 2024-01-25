Nicolas Anelka 18 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor!
Bir dönem Fenerbahçe'de top koşturmuş olan Fransız futbol insanı Nicolas Anelka, Türkiye'ye dönüyor! Anelka, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşma sağladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Nicolas Anelka'yı Türkiye'ye getiriyor.
2016 yılında futbolu bırakan Nicolas Anelka 18 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.
44 yaşındaki Nicolas Anelka, Ümraniyespor'un yeni CEO'su oluyor.
Büyük bir akademi projesini hayata geçirmeye hazırlanan Ümraniyespor, anlaşma sağladığı Anelka'yı kısa süre içerisinde resmen duyuracak.
TESİS İNŞAATI YAPILIYOR
350 dönümlük bir araziye tesis inşaatı yapan Ümraniyespor'da Anelka'nın hem akademiye hem de A Takıma destek olacağı belirtildi.
Ümraniyespor, akademinin başına daha önce Galatasaray ve TFF'de çeşitli görevlerde bulunan Fatih İbradı'yı getirmişti.
BONSERVİS REKORU KIRMIŞTI
Anelka, 12 takımdan oluşan kariyeri boyunca en fazla bonservis bedeli ödenen isimler arasında yer almıştı.
Fenerbahçe forması da giyen Anelka, Paris Saint-Germain'de başladığı kariyerinde Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea gibi üst düzey kulüplerde top koşturdu.
Hindistan Süper Ligi ekiplerinden Mumbai City'ye giden ve daha sonra bu kulüpte futbolcu teknik direktör olan Anelka, 2016'da futbolu bıraktı.