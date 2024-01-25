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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!

        Son dakika haberi Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!

        İstanbul'da Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Saldırgan hakkında 19,5 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:14
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        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
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        Fatih Camisi'nde cami imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şüpheli hakkında 19,5 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galip Usta ile Bilal Erdem'in bıçakla, Yusufcan İslam'ın da darp sonucu yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Saldırgan Ömer Salgın
        Saldırgan Ömer Salgın

        Fotoğraf: AA

        İŞTE İSTENEN CEZA

        Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

        Fotoğraf: DHA

        İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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