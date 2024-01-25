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        Haberler Ekonomi Otomobil MASFED'den ikinci el araca özel önlem çağrısı - Otomobil Haberleri

        MASFED'den ikinci el araca özel önlem çağrısı

        Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, son dönemde artan Çin ve Avrupa ülkeleri menşeli otomobillere yönelişin, ülke ekonomisi açısından cari açık başta sakıncalarına işaretle, Türkiye'de üretilen otomobiller lehine ve ikinci el piyasayı gözeten önlemler alınması çağrısında bulundu. Erkoç, "Tüm dünyada olduğu gibi bizde de yaşanan ekonomik sıkıntılar bazı tedbirleri de zorunlu kılıyor. Topyekûn ülkece bazı tedbirleri almak gerek. Sıfır otomobil yerine az kullanılmış ikinci el tercih edilebilir. Örneğin 80 bin kilometredeki aracı sıfırla değiştirmek yerine 30 bin kilometre daha az kullanılmış araçla değiştirilebilir" dedi

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 25.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:43
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        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
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        Geçtiğimiz yıl otomotiv pazarında tüm zamanların rekorunun kırılması, ikinci el araçta piyasasında dinamikleri değiştirdi.

        Öyle ki, 2023’te tüketicinin ithal elektrikli otomobiller başta olmak üzere sıfır araca yönelmesi piyasada canlılığı artırırken, ikinci elde ise devirler hız kesti. İkinci el araç satışlarında özellikle son dört ayda kesintisiz düşüş yaşandı.

        Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, taşıt kredisi vadelerinin kısalığı-faizlerinin yüksekliği, döviz kuru belirsizliği gibi durumların genel olarak otomotiv piyasasını etkileyen genel faktörlerin başında geldiğini belirtirken, devam eden bölgesel savaşlar ve küresel istikrarsızlık süreçlerinin de 2024’te de sektörü olumsuz etkilemeye devam edeceğini kaydetti.

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        Erkoç, "Dünyada olduğu gibi bizde de yaşanan ekonomik sıkıntılar bazı tedbirleri de zorunlu kılıyor. Devam eden savaşlar, Filistin savaşının farklı bir yere evriliyor oluşu gibi nedenler de sektörü etkilemeye devam edecek. Topyekûn ülkece bazı tedbirleri almak gerek" dedi.

        Çin’den gelen elektrikli otomobillere de değinen Erkoç, "Önümüzdeki dönem Çin ve Avrupa araç savaşı olacak gibi görünüyor. Çin’den gelen araçlara bazı katı kurallar uygulanıyor ancak Avrupa’dan gelen araçlar da ithal, dolayısıyla haksız rekabet de olmamalı. Türkiye’de üretilen araçlar için bazı teşvik ve destekler sağlanabilir, bazı teşvikler de faydalı olabilir, ÖTV indirimi gibi" diye konuştu.

        Erkoç, ikinci el taşıt piyasasının sektör açısından önemine de işaret ederek, "Burada ikinci el taşıt sektörü büyük önem taşıyor. Yeni bir politika izlenebilir. Sıfır otomobil yerine az kullanılmış ikinci el tercih edilebilir. Örneğin 80 bin kilometredeki aracı sıfırla değiştirmek yerine 30 bin kilometre daha az kullanılmış araçla değiştirilebilir. Bu konuda bazı teşvikler de faydalı olabilir. Ayrıca Ticaret Bakanlığımızın başlattığı uygulama sıkı kontrollerle devam etmeli, al-satçı tabir ettiğimiz merdiven altı vergi vermeyen, fiyatların da yükselmesine neden olan kayıt dışı kişiler takip edilerek cezalar da devam etmeli. Vergisini veren istihdam sağlayan meslek erbapları da bu haksız rekabete maruz kalmamalı" ifadelerini kullandı.

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        SIFIR ARAÇ SATIŞLARI ARTARKEN, İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARI DÜŞTÜ

        Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı motorlu taşıt piyasalarına ilişkin Aralık ayı verilerine göre, sıfır araç satışlarını gösteren trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı Aralık'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,6 artışla 90 bin 181 adet ve minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, motosiklet, traktör gibi diğer türlerle birlikte yeni trafiğe çıkan toplam taşıt sayısı yüzde 45,3 artışla 199 bin 259 adet olarak gerçekleşti.

        Yılın tümünde satılan ve trafiğe kaydedilen toplam sıfır araç sayısı önceki yıla göre yüzde 80,3 artışla 2 milyon 290 bin 280 adede ulaştı. Bunun 945 bin 768’ini, önceki yıla göre sayıları yüzde 67 artan otomobiller oluşturdu.

        Ocak-aralık döneminde 5 bin 185’i otomobil olmak üzere toplam 31 bin 721 taşıt ise kaydı silinerek trafikten çekildi. Böylece 2023’ün tamamında trafikteki toplam araç sayısı net olarak 2 milyon 258 bin 559 adet arttı.

        İkinci el taşıt piyasasında ise Aralık yılın en kötü ayı oldu. Noter devriyle yapılan satışlar önceki yılın aynı ayına göre otomobillerde yüzde 27,9, toplamda yüzde 24,2 düştü.

        Aylık bazda ikinci elde 551 bin 244 otomobilin devri yapılırken, satılan toplam araç sayısı da 838 bin 871 adet oldu. İkinci el otomobil satışlarında kesintisiz düşüş süreci aralık ile birlikte dört aya ulaştı.

        2023’ün tamamında ikinci el taşıt piyasasında noterler kanalıyla devirler, 6 milyon 964 bin 700’ü otomobillerde olmak üzere toplam 10 milyon 551 in 762 adet düzeyinde gerçekleşti. İkinci elde devir sayısındaki 2022’ye göre yıllık artış da otomobilde yüzde 8,9, toplamda yüzde 10,3 ile düşük kaldı.

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