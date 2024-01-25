Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da! Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Afrika Kupası'nın ardından Vincent Aboubakar konusu da netleşecek. Sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemeyen Kamerunlu oyuncunun durumunu yakından takip eden siyah-beyazlılar, Fernando Santos'un da yapacağı görüşmenin ardından kadro dışı kararını kaldırabilir

Kadroya takviye için hummalı bir mesai içinde olan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da mevcut isimlerin geleceğini belirlemek için çalışıyor.

Kadro dışı bırakılan 5 isimden Eric Bailly ile yolları ayıran, Jean Onana ve Rosier'i Fransa ekiplerine kiralayan, Rachid Ghezzal'i ise affeden siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Afrika Kupası için Kamerun Milli Takımı'na giden golcü futbolcu, sakatlığı nedeniyle henüz turnuvada forma giyemedi. Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan doğum gününü kutladığı Aboubakar'ın durumunu da yakından takip ediyor. Kamerun Futbol Federasyonu'ndan Aboubakar'ın sakatlığı ile ilgili bilgi alan siyah-beyazlılar, oyuncunun dönmesinin ardından da kadro dışı kararını masaya yatıracak. REKLAM

Kamerunlu futbolcunun Fernando Santos ile yapacağı görüşmenin ardından geleceği netleşecek. Portekizli hocanın Aboubakar'ın takıma dönmesini istemesi halinde kadro dışı kararı kaldırılacak. Aboubakar bu sezon 22 maçta 11 gol ve 3 asistlik katkı verdi.