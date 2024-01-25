Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi alınması üzerine harekete geçti.

Baskında 300 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve esrar öğütme makinası ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli A.C.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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