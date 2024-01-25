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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:04
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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi alınması üzerine harekete geçti.

        Baskında 300 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve esrar öğütme makinası ele geçirildi.

        Operasyonda şüpheli A.C.Ç. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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