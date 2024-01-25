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        Haberler Yaşam ABD ile İngiltere arasında çay polemiği!

        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği

        Bryn Mawr College'da kimya profesörü Michelle Francl, tuzdaki sodyumun çayın tadının acılaşmasına neden olan kimyasal süreci engellediğini iddia etti. Çay ve tuz birleşimi ABD ve İngiltere arasında 'çay polemiği'ne neden oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:40
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        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
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        ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Bryn Mawr College'da kimya profesörü olan Michelle Francl, Çayın Kimyası adlı bir kitap kaleme aldı.

        Kitapta, tuzdaki sodyumun çayın tadının acılaşmasına neden olan kimyasal süreci engellediğini belirtmesi tartışma yarattı.

        Her gün yaklaşık 100 milyon fincan çayın içildiği düşünülen Birleşik Krallık'ta duruma tepki gösterildi.

        Sosyal medya kullanıcıları Francl'ın önerisine inanmadıklarını dile getirirken, Amerikalı kimyagerin vardığı sonuçlar İngiliz medyasında büyük yankı buldu.

        Londra'daki ABD Büyükelçiliği tartışmaya dahil olmakta gecikmedi ve esprili dille bir açıklama yaptı.

        BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

        Büyükelçilik, "Amerikalı bir profesörün 'mükemmel' bir fincan çay tarifine ilişkin bugün medyada yer alan haberler, Birleşik Krallık ile aramızdaki özel bağın sıcak sulara gömülmesine neden oldu.

        Çay dostluk iksiridir, uluslarımızı birleştiren kutsal bir bağdır. Böylesine çirkin bir teklifin 'Özel İlişkimizin' temelini tehdit etmesine seyirci kalamayız" dedi.

        Büyükelçilik, çayı uygun şekilde 'mikrodalgada ısıtarak' yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

        Birleşik Krallık Kabinesi de kendi X hesabından bu mesajı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

        "Özel İlişkimizi takdir ediyoruz ama bir konuda tüm kalbimizle size katılmıyoruz: Çay sadece kettle (elektrikli su ısıtıcısı) ile yapılabilir."

        "KESİNLİKLE DİPLOMATİK BİR OLAYA NEDEN OLMAK İSTEMEDİM"

        Kimyager Francl BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kesinlikle diplomatik bir olaya neden olmak istemedim. Sabah uyandığımda bir sürü insanın çay ve tuzdan bahsettiğini göreceğimi tahmin etmemiştim" dedi.

        Francl'ın 8. yüzyıldan kalma Çin el yazmalarında bu bileşenden bahsedildiğini aktararak "Yeni olan, kimyagerler olarak bizim bunu anlamamız" diye konuştu.

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        Francl ufacık bir tutam tuzun, özellikle haşlanan çayın tadının acılaşmasına engel olduğunu ifade ederek "Bu şeker eklemek gibi bir şey değil. Sanırım insanlar tuzun tadını alabileceklerinden korkuyorlar" diye ekledi.

        "ÇAYA LİMON SIKMAK KÖPÜĞÜ ENGELLEYEBİLİR"

        Francl'ın kitabında yer alan ve daha az tartışmalı olan diğer tavsiyeler arasında çay poşetlerinin sıcak suda hızlıca demlenmesi ve fincanların önceden ısıtılması da yer alıyor.

        Çaya limon sıkmanın da içeceğin yüzeyinde oluşan köpüğü giderebileceği belirtiliyor.

        ABD'DE MİKRODALGADA ÇAY OLDUKÇA YAYGIN AMA...

        Kimyagerin tavsiyelerinin başında suyu asla ve asla mikrodalgada ısıtmamak geliyor.

        Prof Francl, "Bu daha az sağlıklı ve tadı da o kadar iyi değil" diyor.

        Çayı mikrodalgada hazırlamak kulağa biraz yabancı gelse de, ABD'de bu durum oldukça yaygın.

        Öte yandan Francl'ın kitabındaki önerinin çayın popüler olduğu Türkiye'de nasıl karşılanacağı ise merak konusu oldu.

        *Haberin görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #Çaya tuz önerisi
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