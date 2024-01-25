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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta gündem stoper: Lescalles'te son düzlük; Dragovic, Duarte ve Coates listede - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta gündem stoper: Lescalles'te son düzlük; Dragovic, Duarte ve Coates listede

        Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Newcastle forması giyen Jamaal Lascelles'in transferinde son düzlüğe girdi. Siyah-beyazlılar, bu bölge için Dragovic, Duarte ve Coates isimlerini de masada tutuyor

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 25.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:30
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        Bu sezon savunmada istediği istikrarı bir türlü bulamayan Beşiktaş, ara transferde stoper sorununu çözmeyi hedefliyor.

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        Siyah-beyazlılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken Newcastle forması giyen Jamaal Lascelles listenin ilk sıralarında yer alıyor.

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        Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuyla yapılan görüşmelerde mutlu sona yaklaştı.

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        Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlılar, Newcastle'ın transfere izin vermesini bekliyor.

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        Bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Lascelles'i bedelsiz olarak kadroya katmanın peşinde.

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        ALEKSANDAR DRAGOVIC HALEN GÜNDEMDE

        Beşiktaş, Kızılyıldız forması giyen Aleksandar Dragovic'ten de tam anlamıyla vazgeçmedi.

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        Sırp futbolcu için kulübünün bonservis beklentisi olsa da sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle Beşiktaş 1 milyon Euro'luk talebi karşılamak istemiyor.

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        DUARTE DE LİSTEDE

        Beşiktaş'ta Lescalles dışında stoper için farklı isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

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        Getafe forması giyen Domingos Duarte de Fernando Santos'un sıcak baktığı isimlerden...

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        Gelmeye sıcak bakan Portekizli futbolcunun İspanyol ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Lescales'te yaşanacak gelişmelere göre Duarte için de bonservis görüşmeleri hızlanabilir.

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        COATES SESLERİ

        Beşiktaş'ın stoper için listesinde bulunan futbolculardan birisi de Sporting forması giyen Sebastian Coates...

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        33 yaşındaki futbolcunun da sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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        Uzatma opsiyonu da bulunan Uruguaylı savunmacı için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, yaşanacak gelişmelere göre Coates için de pazarlıkları artıracak.

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