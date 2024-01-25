Beşiktaş'ta gündem stoper: Lescalles'te son düzlük; Dragovic, Duarte ve Coates listede
Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Newcastle forması giyen Jamaal Lascelles'in transferinde son düzlüğe girdi. Siyah-beyazlılar, bu bölge için Dragovic, Duarte ve Coates isimlerini de masada tutuyor
Bu sezon savunmada istediği istikrarı bir türlü bulamayan Beşiktaş, ara transferde stoper sorununu çözmeyi hedefliyor.
Siyah-beyazlılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken Newcastle forması giyen Jamaal Lascelles listenin ilk sıralarında yer alıyor.
Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuyla yapılan görüşmelerde mutlu sona yaklaştı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlılar, Newcastle'ın transfere izin vermesini bekliyor.
Bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Lascelles'i bedelsiz olarak kadroya katmanın peşinde.
ALEKSANDAR DRAGOVIC HALEN GÜNDEMDE
Beşiktaş, Kızılyıldız forması giyen Aleksandar Dragovic'ten de tam anlamıyla vazgeçmedi.
Sırp futbolcu için kulübünün bonservis beklentisi olsa da sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle Beşiktaş 1 milyon Euro'luk talebi karşılamak istemiyor.
DUARTE DE LİSTEDE
Beşiktaş'ta Lescalles dışında stoper için farklı isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.
Getafe forması giyen Domingos Duarte de Fernando Santos'un sıcak baktığı isimlerden...
Gelmeye sıcak bakan Portekizli futbolcunun İspanyol ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Lescales'te yaşanacak gelişmelere göre Duarte için de bonservis görüşmeleri hızlanabilir.
COATES SESLERİ
Beşiktaş'ın stoper için listesinde bulunan futbolculardan birisi de Sporting forması giyen Sebastian Coates...