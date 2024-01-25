Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Darp izlerine rastlanıldı! - Güncel son haberler

        cBursa'da 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

        Bursa'da 3 yaşındaki bir çocuk evde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yasir A. adlı çocuğun vücudunda ise darp izlerine rastlanıldı. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki evlerinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan 3 yaşındaki çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

        AA'da yer alan habere göre Ahmet ve Yüsra A. çiftinin 3 yaşındaki oğulları Yasir A'nın fenalaştığı bilgisi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        ANNE VE BABANIN İFADESİ ALINDI

        İlk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        REKLAM

        Çocuğun cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna konuldu. Vücudunda darp izlerine rastlanması nedeniyle çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından annesi ve babasının ifadeleri alındı.

        Ayrıca, kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan çiftin evinde ekipler tarafından inceleme yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Anelka Türkiye'ye döndü
        Anelka Türkiye'ye döndü
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        ABD'nin konuştuğu 'işkence gibi infaz'da karar
        Gürültüye kızıp satırla kapıya dayandı!
        Gürültüye kızıp satırla kapıya dayandı!
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Beşiktaş'ta gündem stoper: 4 isim...
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i