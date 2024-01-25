cBursa'da 3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü Bursa'da 3 yaşındaki bir çocuk evde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yasir A. adlı çocuğun vücudunda ise darp izlerine rastlanıldı. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 25.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:56 facebook

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