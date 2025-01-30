Ünlü besteci İlhan Usmanbaş, vefat etti

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Sanatçının eşi Atıfet Usmanbaş'ın 2022 yılında vefat ettiğini hatırlatan Say, "İlhan Usmanbaş, çağdaş sanatın ve avangardizmin Türkiye'deki öncülerindendi. Devlet sanatçısı unvanına sahipti. Çok değerli eserlerine hep sahip çıkalım. Türkiye için çok önemli bir ses olarak eserleriyle hep yaşayacak. Hepimizin başı sağ olsun. Işıklarda uyusun, sevgili hocam İlhan Usmanbaş" dedi.