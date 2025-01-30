Ünlü besteci İlhan Usmanbaş, vefat etti
Ünlü bestekâr ve eğitimci İlhan Usmanbaş, 104 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabından duyurdu. Say, paylaşımında "Çağdaş sanatın ve avangardizmin Türkiye'deki öncülerindendi" ifadelerini kullandı
Türk çağdaş müziğinin öncülerinden besteci İlhan Usmanbaş, 104 yaşında yaşamını yitirdi.
Piyanist Fazıl Say, X hesabından yaptığı paylaşımda usta sanatçının vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Çok değerli çağdaş bestecimiz İlhan Usmanbaş hocamızı bugün kaybettik. Derin üzüntü duyuyorum. Usmanbaş (1921-2024) 103 yaşındaydı. Pandemi döneminde hocamız ile kaldığı Darüşşafaka Bakımevi'nde buluşmuştuk. O dönemde, Şubat 2021'de onun piyano ve şan eserlerinden oluşan bir albüm yapmıştım" ifadelerini kullandı.
"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Sanatçının eşi Atıfet Usmanbaş'ın 2022 yılında vefat ettiğini hatırlatan Say, "İlhan Usmanbaş, çağdaş sanatın ve avangardizmin Türkiye'deki öncülerindendi. Devlet sanatçısı unvanına sahipti. Çok değerli eserlerine hep sahip çıkalım. Türkiye için çok önemli bir ses olarak eserleriyle hep yaşayacak. Hepimizin başı sağ olsun. Işıklarda uyusun, sevgili hocam İlhan Usmanbaş" dedi.
Ödüllü besteleriyle uluslararası alanda tanınan Prof. Usmanbaş, 2011 yılına kadar öğretim üyesi olarak genç müzisyenler yetiştirmeye devam etti. Ankara ve İstanbul Devlet Konservatuvarlarında müdürlük yapan sanatçı, 'Müzikte Türler ve Biçimler' adlı eseri de Türkçeye kazandırdı.
ALDIĞI ÖDÜLLER
Sanat yaşamı boyunca birçok ödüle layık görülen Usmanbaş, 1954'te Fromm Müzik Ödülü’nü (ABD), 1958'de Koussevitzky Ödülü’nü (ABD), 1967'de Wieniawsky Ödülü’nü (Polonya), 1969'da Bale Müziği Ödülü’nü (İsviçre) kazandı. 1971 yılında ise 'devlet sanatçısı' unvanına sahip oldu.
Fotoğraflar: AA, X, DHA