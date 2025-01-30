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        Haberler Magazin Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı - Magazin haberleri

        Sevtap Parman, Alzheimer’a yakalandı

        1980'li yılların ünlü oyuncusu Sevtap Parman'dan üzücü haber... Parman, annesini kaybetmenin üzüntüyle girdiği ruhsal çöküntünün de etkisiyle Alzheimer'a yakalandı

        Giriş: 30.01.2025 - 13:48 Güncelleme: 30.01.2025 - 13:53
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        Ünlü oyuncudan üzücü haber
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        Sinema kariyerine; Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı 1985 yapımı 'Hükmedenler Paramparça' ile başlayan Sevtap Parman, 1980'li yılların ikinci yarısına damgasını vuran oyuncular arasında yer alıyor.

        1985 - 1989 arasında 22 filmde rol almasının yanı sıra kamera karşısına ünlü oyuncularla geçmesi, Sevtap Parman'ın yıldızını bir hayli parlattı.

        1990'dan sonra sinemanın içinde bulunduğu krizin de büyük etkisiyle oyunculuk kariyerinin akışında yavaşlama yaşayan Sevtap Parman, 2011'de oyunculuğu tamamen bıraktı. Yaşamını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle idame ettiren Parman, annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadı.

        Sevtap Parman, annesinin kaybıyla büyük bir üzüntü yaşadı.

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        Sevtap Parman, bu ruhsal çöküntünün de etkisiyle 3 yıl önce Alzheimer’a yakalandı.

        Kız kardeşi tarafından huzur evi - klinik tarzında bir bakım merkezine yerleştirilen Sevtap Parman'ın tedavisine devam ediliyor.

        Alzheimer Nedir?

        Beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama (demans) ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması şeklinde gelişen tıbbi durum Alzheimer hastalığı olarak adlandırılır. Nörolojik bir hastalık olan Alzheimer hastalığı aynı zamanda en yaygın görülen demans türüdür. Hastalığın bulunduğu kişilerde beyinde beta amiloid plaklarının görülmesi söz konusudur. Başlangıç evresinde yalnızca basit unutkanlıklarla kendini belli eden hastalık, zaman geçtikçe hastanın yakın geçmişte yaşadığı olayları unutmasına ve aile fertleri ile yakın çevresini tanıyamamasına kadar ilerleyebilir. Hastalığın daha ileri evrelerinde ise hastalar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanarak bakıma muhtaç duruma gelir.

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