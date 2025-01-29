Oyuncu Sevtap Parman'ın son hali gündem oldu
1980'li yılların ünlü oyuncusu Sevtap Parman, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde 63 yaşında olan Parman'ın son hali gündem oldu
İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen ve Playmen dergisinin Aralık 1986 sayısına verdiği pozlar ile tanınan Sevtap Parman, yıllar sonra ortaya çıktı.
Oyuncu, sosyal medya hesabından zaman zaman eski ya da yeni fotoğraflarını sevenleriyle buluşturuyor.
Artık gözlerden uzak bir hayatı olan 63 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali oldukça dikkat çekti.