FARIOLI'NİN YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇTİ

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Türk futbolunu ve Galatasaray'ı yakından tanıyor. Genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerinde Roberto De Zerbi'nin ekibine giren Farioli, İtalya'da Benevento ve Sassuolo'da çalıştı. İtalyan çalıştırıcı, 2020'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın ekibine dahil oldu. Yaklaşık 8 ay sonra Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e teknik direktör olan Farioli, 2021 yılında marttan aralık ayına kadar görev yaptı. Ardından Aralık 2021'den Şubat 2023'e kadar Alanyaspor'u çalıştıran Farioli, bir sezon Fransa'nın Nice takımında görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax'ın başına geçti.