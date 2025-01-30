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        Haberler Yaşam Resim öğretmeni olmak istemişti... İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!

        Resim öğretmeni olma hayalini gerçekleştiremeyen inşaat işçisi, 55 yıldır kara kalem çizim yapıyor

        Yozgat'ta yaşayan 64 yaşındaki inşaat işçisi Necati Koç, sıva, badana ve temizlik işlerinden artakalan zamanlarda kara kalem tekniğini kullanarak resim çiziyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:38
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        Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde belediye tarafından kurulan şirket bünyesinde işçi olarak çalışan Necati Koç, boya, badana, sıva işlerinin yanı sıra merkezin çaycılık ve temizlik işleriyle uğraşıyor.

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        İlkokulu bitirdikten sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen Koç, 9 yaşında keşfettiği resim yeteneğini 55 yıldır hobi olarak sürdürüyor.

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        Necati Koç, hobi olarak resim çizdiğini ve bu yeteneğini ilkokulda keşfettiğini söyledi.

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        Yozgat Belediyesi bünyesinde çalıştığını dile getiren Koç, "İlkokul 2. sınıftan bu zamana kadar resimle uğraşıyorum. 5. sınıfta resim yarışmasına katıldım, orada Yozgat birincisi oldum. Ondan sonra resim çizmek hoşuma gitti, uzun yıllardır amatör olarak resim yapıyorum" dedi.

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        "RESİMLERE BAKMADAN, HAYAL EDEREK ÇİZİYORUM"

        Boş kaldığında kağıda, peçeteye resim çizdiğini anlatan Koç, mesai saatleri dışında işte ve evde kalemi elinden düşürmediğini belirtti.

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        Birçok figürün resmini kolaylıkla çizdiğini ifade eden Koç, "Bu resimleri bakmadan, hayal ederek çiziyorum. İlkokul mezunuyum, benim hayallerim büyüktü ama maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamadım.

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        Resim öğretmeni olmayı çok istiyordum ama olmadı. Eğitimime devam edemedim, içimde bir ukde kaldı. Keşke okusaydım da resim öğretmeni olsaydım. Şimdi resmi hobi olarak yapıyorum" diye konuştu.

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        Koç, çizdiği resimleri isteyen arkadaşlarına hediye ettiğini de sözlerine ekledi.

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        #Necati Koç
        #inşaat işçisi ressam
        #Yozgat
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