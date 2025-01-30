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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan forvete sürpriz isim: Alvaro Morata! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan forvete sürpriz isim: Alvaro Morata!

        Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da golcü arayışları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı kırmızılıların Milan'da forma giyen yıldız golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmaya yaklaştığı aktarıldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 18:24 Güncelleme: 30.01.2025 - 18:24
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        Mauro Icardi'nin sezonu kapatması ve Michy Batshuayi'den beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılıların forvet hattına bir takviye daha yapması bekleniyor.

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        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi.

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        Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferi için Milan ile ileri düzeyde görüşmelerini sürdürüyor.

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        Romano'nun aktardığı bilgilere göre, önümüzdeki saatlerde anlaşmanın sona erdirilmesi ve resmi imzaların atılması bekleniyor.

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        Morata, sezon başında transfer olduğu Milan'a uyum sağlamakta zorlandı ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

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        Alvaro Morata, bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 16 maçta 5 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

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