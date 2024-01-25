Okan Buruk'tan Sacha Boey ve transfer açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 3-1 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 57 yaptı ve averajla ikinci sıradaki yerini sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
"Kafamızı karıştıran rakibin 5'li savunma ile başlaması oldu. Oyun içinde Ndao zaman zaman hemen öne, hem kanada çıktı. İlk yarı kafa karışıklığı ile geçti. 1-0'dan sonra acele kararlar verdik. İkinci yarıya başlarken değişiklikler yaptık. Mauro Icardi'nin oyuna girmesinden sonra daha fazla orta düşündük."
Okan Buruk: Sol bek transferi yapmak istiyoruz, Angelino ayrılacak gibi görünüyor. Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Önemli bir rakam gelirse, bunu başkan ve yönetim kurulu değerlendirir. Kararlarına saygı duyacağız. Ayrılık olursa, yerine birini isteyeceğiz. Sacha Boey'in durumu net değil. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuza ilgi var. Son kararı yönetim verecek.
"Rekorları birlikte kırıyoruz. Takıma taraftarın verdiği büyük destek var. İç sahada 14 maç kazandık. Daha çok başarılar, kupalar istiyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor."
"Transfer dönemi, bir fırsat dönemi. Önünüze ne tür bir oyuncu gelecek bilemiyorsunuz. Mali anlamda da kulübümüze yük olmayacak şekilde bir profil çıkarsa, düşünürüz. Orta sahada önemli bir oyuncu sayımız var. Kerem Demirbay, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Sergio Oliveira... Kaan Ayhan'ı saymadan 6 oyuncu söyledim. Önceliğimiz savunma transferi. Yaratıcı bir oyuncu olursa, düşünebiliriz. Geçen sene Nicolo Zaniolo fırsatı oldu, hemen kadromuza kattık. O tür bir fırsat olursa değerlendiririz."