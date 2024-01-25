Okan Buruk'tan Sacha Boey ve transfer açıklaması!

"Rekorları birlikte kırıyoruz. Takıma taraftarın verdiği büyük destek var. İç sahada 14 maç kazandık. Daha çok başarılar, kupalar istiyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor."

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ORTA SAHA TRANSFERİ OLACAK MI?

"Transfer dönemi, bir fırsat dönemi. Önünüze ne tür bir oyuncu gelecek bilemiyorsunuz. Mali anlamda da kulübümüze yük olmayacak şekilde bir profil çıkarsa, düşünürüz. Orta sahada önemli bir oyuncu sayımız var. Kerem Demirbay, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Sergio Oliveira... Kaan Ayhan'ı saymadan 6 oyuncu söyledim. Önceliğimiz savunma transferi. Yaratıcı bir oyuncu olursa, düşünebiliriz. Geçen sene Nicolo Zaniolo fırsatı oldu, hemen kadromuza kattık. O tür bir fırsat olursa değerlendiririz."