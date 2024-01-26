Meteoroloji ve AFAD uyarıda bulunmuştu! Batıda kar başladı! Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yurdun batısında kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren başladı. Bolu Dağı'nda 3 gün yağması beklenen kar için ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Başkent'te de sabah saatlerinde beyaz örtü kendisini gösterdi. Bugünden itibaren kar yağışının Batı Karadeniz, İç, Doğu ve Güneydoğu'da etkisini artırmasının beklendiği bildirildi

Yurt genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen ve cuma gününden itibaren Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen kar, kapıyı çaldı.

AKŞAM SAATLERİNDE BAŞLADI Yeni soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte Bolu’nun yüksek kesimlerinde akşam üzeri kar yağışı başladı. Bolu Dağı geçişinde gece saatlerine kar yağışı etkisini artırdı.

BOLU'DA KAR 5 SANTİME ULAŞTI Kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri bölgede kar nedeniyle yolun kapanmaması konusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

3 GÜN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR REKLAM Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda kar yağışının bölgede 3 gün boyunca etkili olacağı ifade edildi. Kar yağışının devam ettiği Bolu Dağı geçişinde ulaşımda herhangi bir problem yaşanmadı.

KAR KÜREME ÇALIŞMASI YAPILIYOR Kara yolları ekipleri güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

BAŞKENT'TE KAR Ankara'da da sabah saatlerinde beyaz örtü kendisini gösterdi. Kar ile birlikte yoğun sis Başkent'te etkili oldu. Meteoroloji'den 31 kent için alarm! 3 bölgeye kuvvetli kar geliyor! Haberi Görüntüle "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?" Haberi Görüntüle