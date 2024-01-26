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Bu takımlardan Rus ekibi Zenit'in Galatasaray ile temasa geçtiği ve yaklaşık 6 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu ifade edildi.

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Sarı-kırmızılı yönetimin Tete için bonuslarla birlikte 9-10 milyon euro civarında bir teklif beklediği gelen haberler arasında...