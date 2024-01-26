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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Tete'de sıcak gelişme! - Galatasaray Haberleri

        Tete'de sıcak gelişme!

        Galatasaray ara transferde hareketli günler geçiriyor.. Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin an meselesi olduğu sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme de Tete'de yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 14:43 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:52
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        Galatasaray'ın sezon başında Ukrayna ekibi Shakhtar'dan kadrosuna kattığı Tete'nin takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

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        Brezilyalı kanat oyuncusuna birçok kulüpten teklif geldiği ve sarı-kırmızılı kulübün de bu teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

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        Avrupa'da transferin kapanmasına kısa süre kala Tete'nin menajeri, Fransa ve Rusya'dan 6 milyon euroluk teklifler getirdi.

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        Bu takımlardan Rus ekibi Zenit'in Galatasaray ile temasa geçtiği ve yaklaşık 6 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu ifade edildi.

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        Sarı-kırmızılı yönetimin Tete için bonuslarla birlikte 9-10 milyon euro civarında bir teklif beklediği gelen haberler arasında...

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        Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesh ettikten sonra 2.8 milyon euro maaş ve 3.1 milyon euro imza ücreti karşılığı 4+1 yıllığına Galatasaray'a imza atan Tete, beklentilerin gerisinde kaldı.

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        23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maçta 1239 dakika süre alırken, 2 gol atıp 3 de asist yaptı.

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