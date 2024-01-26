Tete'de sıcak gelişme!
Galatasaray ara transferde hareketli günler geçiriyor.. Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin an meselesi olduğu sarı-kırmızılılarda sürpriz bir gelişme de Tete'de yaşandı.
Galatasaray'ın sezon başında Ukrayna ekibi Shakhtar'dan kadrosuna kattığı Tete'nin takımdan ayrılabileceği öğrenildi.
Brezilyalı kanat oyuncusuna birçok kulüpten teklif geldiği ve sarı-kırmızılı kulübün de bu teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.
Avrupa'da transferin kapanmasına kısa süre kala Tete'nin menajeri, Fransa ve Rusya'dan 6 milyon euroluk teklifler getirdi.
Bu takımlardan Rus ekibi Zenit'in Galatasaray ile temasa geçtiği ve yaklaşık 6 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin Tete için bonuslarla birlikte 9-10 milyon euro civarında bir teklif beklediği gelen haberler arasında...
Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesh ettikten sonra 2.8 milyon euro maaş ve 3.1 milyon euro imza ücreti karşılığı 4+1 yıllığına Galatasaray'a imza atan Tete, beklentilerin gerisinde kaldı.