Galatasaray, Bayern Münih'ten Emirhan Demircan'ı istedi Sacha Boey transferi için Bayern Münih'le görüşen Galatasaray, Bavyera devinin altyapısından yetişen Emirhan Demircan'la ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyen genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Manchester United ve PSG'nin de ilgilendiği Sacha Boey'un transferi için Bayern Münih'le masaya oturan sarı-kırmızılılar, U19 Milli Takım oyuncusu Emirhan Demircan'ı yakından takip ediyor.

Sacha Boey için Bayern Münih'le bonservis bedeli pazarlığı yürüten sarı-kırmızılılar, Alman deviyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Emirhan Demircan'ın transferini de görüştü.

19 yaşındaki genç yıldızın temsilciliğini yürüten ailesi de Alman ekibi tarafından bilgilendirilirken transferin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

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Bayern Münih'in Emirhan'ı yakın süre içerisinde A Takımla antrenmanlara, Bayern Münih II'de ise resmi maçlara çıkarmayı planladıkları belirtildi.

Bayern Münih'in U19 Takımı'yla UEFA Gençlik Ligi'nde 4 maça çıkan ve 3 gol 1 asistlik performans sergileyen Emirhan, yazın yaşadığı sakatlığın ardından Almanya Gençlik Ligi'nde de altı maçta 2 gol 1 asist üretti.