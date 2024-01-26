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25 milyon Euro'luk garanti bonservis bedeline ek olarak çeşitli bonuslarla bu transferin bitme ihtimali de masada bulunuyor.

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REKOR BONSERVİS OLACAK Sacha Boey'un 20 milyon Euro'nun üzerinde bir meblağa kulüpten ayrılması onu Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncusu yapacak.