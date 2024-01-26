Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının ardından F-16 alımına ilişkin olarak, "Bu sürecin başlamasını sağlayacaktır. Dışişleri Bakanı bu işin takibini yapıyor. Attığımız adımla gerek Kanada gerek İsveç ilgileniyor. NATO için önemli bir güç kaynağı olmuştur" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının karşısına çıkarak sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basın mensupları şu konularda soru yöneltti:

F-16 SAVAŞ UÇAĞI ALIMI

(İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması ve F-16 onayı) "Oradan (ABD) gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır. İsveç'e verilen NATO onayının ardından, bu sürecin başlamasını sağlayacaktır. Dışişleri Bakanı bu işin takibini yapıyor. Attığımız adımla gerek Kanada gerek İsveç, bu atılan adımlarla ilgileniyor. NATO için önemli bir güç kaynağı olmuştur" dedi.

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İSRAİL SOYKIRIM DAVASI

Erdoğan şöyle devam etti: (İsrail'in soykırım davasında yargılanması) "Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın takibi bizim için önemlidir. Lahey'e bizim bir hukukçu ekibimiz gitti. Olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum."

YEREL SEÇİM GÜNDEMİ

(Yerel seçim çalışmaları) Yarın İzmir’deyim. İzmir’de hem aday açıklamaları yapacağız hem de geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Ertesi gün Eskişehir'e geçeceğim. İzmir ve Eskişehir'i önemsiyoruz. Buralarda da güçlü sesler çıkararak, yapacağımız toplantılarla da Cumhur İttifakının nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz. Murat beyin tanıtımını izledim. Kendisi çok ciddi projeleri ele aldı. 31 Mart akşamı Murat Kurum ile yeniden İstanbul'u yaşayacağız."