Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mardin çevreleri, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimleri ile Antalya’nın batı ve doğu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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İstanbul Kısmen Güneşli 7° Ankara Kısmen Güneşli 4° İzmir Güneşli 11° Antalya Güneşli 14° Trabzon Yağmurlu 8° Bursa Yağmurlu 3° Adana Bulutlu 15° Diyarbakır Kısmen Güneşli 8° Gaziantep Karla karışık yağmurlu 5° Ağrı Güneşli -3°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.