CHP'de üçlü zirve

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunu görüşmek için bir araya geldi.

Özel, geçtiğimiz günlerde 'ön seçim' yapılacağını, CHP'li 1.6 milyon üyenin adayı belirleyeceğini bildirmişti. Açıklamaya İmamoğlu'ndan destek gelmiş, bu kararı 'Demokratik bir devrim' olarak nitelendirmişti. Yavaş'ın yakınındaki isimler ise 'ön seçim' yöntemini doğru bulmadıklarını, Cumhurbaşkanı adayını yalnızca CHP'li üyelerin seçmeyeceğini, kamuoyundan tüm kesimlerin oy kullanacağını açıklamışlardı. Kısa bir süre sonra da Yavaş, seçimin henüz yakın bir tarihte olmadığını bildirerek "Aday belirlemek için erken" demişti. Özel ise "Erken seçimin adayı erken belirlenir" demiş ve birliktelik fotoğrafının devam edeceğini belirtmişti.

REKLAM

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.