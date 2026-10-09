Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Aziz İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ülkelerimiz, halklarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İki gün boyunca fikir ve görüşlerini ifade edecek tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum.

"BM ADİL VE SAĞLIKLI DEĞİL"

Adalet güçsüzün güçlüye ezdirilmemesidir, mazlumu zalimden koruma kudretidir. Adalet insanlığın ortak hedefidir. Vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde adalet olmaz. Uluslararası barış ve güvenlik, adalet olmadan sağlanamaz. Bugün itibar erozyonuna uğramış bir sistemle karşı karşıyayız. BM adil ve sağlıklı değil. Uluslararası hukuk neredeyse tamamen askıya alınmış durumda. Uluslararası iradenin yansımadığı bir BM sisteminin meşru ve hakkaniyetli olduğunu kimse söyleyemez.

"HÜRMÜZ'DEKİ TIKANIKLIK BİR TÜRLÜ GİDERİLEMEDİ"

Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem var ve bu sistemin küresel ölçekte yol açtığı sıkıntılara hepimiz tanıklık ediyoruz. Küresel petrol ihracatının yüzde 35'inin geçtiği Hürmüz'deki tıkanıklık onca çabaya rağmen aylardır bir türlü giderilemedi.

Gazze, kendini uluslararası hukukun üstünde gören kibirli ve öldürmeye doymayan soykırım şebekesi tarafından dünyanın en büyük toplama kampına dönüştürüldü. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut bağlayan, haksızlığa uğrayan insanlara sırtını dönmez."