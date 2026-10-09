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        Haberler Dünyadan Alexander Skarsgard'ın şeffaf ayakkabıları

        Alexander Skarsgard'ın şeffaf ayakkabıları

        Alexander Skarsgard, şeffaf ayakkabılarıyla kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti. Olivia Colman'ın bile gözlerini alamadığı sıra dışı tasarım, oyuncunun cesur stilini bir kez daha gündeme taşıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        Alexander Skarsgard, BFI Londra Film Festivali'nde 'Wicker' filminin kırmızı halı gösterimine öyle bir ayakkabıyla katıldı ki, gören dönüp bir daha baktı.

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        Siyah taban ve uyumlu bağcıklara sahip şeffaf ayakkabılar, yetişkin içerikleriyle bilinen popüler abonelik tabanlı sosyal medya platformundan esinlenerek tasarlandı.

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        Ayakkabı tasarım direktörü Corrado De Biase, verdiği röportajda, "'Erkeklerin neden ayaklarını göstermekten korktuğunu anlamıyorum' demek aramızda bir şakaydı. Çünkü güzel ayaklara sahip ve bunları göstermekten hoşlanan birçok yakışıklı erkek var" dedi.

        İşte Skarsgard da o erkeklerden biri olarak kırmızı halıda ayaklarını cesurca sergiledi.

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        Oyuncunun ayakkabıları rol arkadaşlarının da ilgisini çekti. İngiliz oyuncu Olivia Colman, bakışlarını Skarsgard'ın ayakkabılarından almakta güçlük çekti.

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        50 yaşındaki oyuncu, kırmızı halıda avangard ayakkabılar giymeye yabancı değil. 'Pillion' filminin galasına diz üstü deri çizmelerle katılarak 2025 Cannes Film Festivali'nde büyük yankı uyandırmıştı.

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        Skarsgard geçen yıl W Magazine'e verdiği röportajda, "Cannes'a ilk kez gidiyordum ve çok heyecanlıydım. Filmde canlandırdığım karakter çok fazla deri giyiyor, bu yüzden kırmızı halıda ve galada biraz deri giymek uygun geldi" demişti.

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        "Ne giyerseniz giyin, önemli olan nasıl hissettiğinizdir. Onu giymekten heyecan duyuyor musunuz? Sizi mutlu ediyor mu?" diyen oyuncu, "İçinizden mutluluk ve heyecan yayan bir şey giymek istersiniz" diye eklemişti.

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        Skarsgard, geçen yılki BFI London Film Festivali'ne omuzlarını açıkta bırakan bir gömlekle katılmıştı.

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        Geçtiğimiz hafta Paris Moda Haftası'na da ilginç tarzıyla damga vurmuştu.

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        Mart ayında 'Pillion' filminin Berlin'deki galasında da gösterişli bir kıyafet seçimi yapmıştı.

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        #Alexander Skarsgard
        #kırmızı halı
        #ayakkabı
        #Moda
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