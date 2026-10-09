Alexander Skarsgard'ın şeffaf ayakkabıları

Ayakkabı tasarım direktörü Corrado De Biase, verdiği röportajda, "'Erkeklerin neden ayaklarını göstermekten korktuğunu anlamıyorum' demek aramızda bir şakaydı. Çünkü güzel ayaklara sahip ve bunları göstermekten hoşlanan birçok yakışıklı erkek var" dedi.

İşte Skarsgard da o erkeklerden biri olarak kırmızı halıda ayaklarını cesurca sergiledi.