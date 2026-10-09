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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında! İsmail Kartal'dan Asensio kararı...

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında! İsmail Kartal'dan Asensio kararı...

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 6 maçta 10 puan toplayan sarı-lacivertliler, milli ara sonrası lige galibiyetle başlayıp zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'ye karşı evinde oynadığı son 6 maçı kaybeden Rizespor da güçlü rakibinden bu kez puan veya puanlar alarak bu seriyi bitirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirirken, sakatlığını atlatan Marco Asensio hakkındaki kararını da verdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşılaşacak.

        Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği 90 dakikada Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yardımcı hakem olarak görev yapacak.

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        Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği haftada Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla yenerek yeniden zirve yarışına dahil oldu.

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        Ligde sarı-lacivertliler, 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 10 puanla 6. sırada bulunuyor. Yeşil-mavililer ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan topladı ve averajla 9. sırada yer alıyor.

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        LİGDE 49. RANDEVU

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavililer ise 7 kez kazandı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 112 gol atarken, Rizespor 47 kez gol sevinci yaşadı.

        İki takım arasında geçtiğimiz sezon Rize'de oynanan maçı Kanarya, 5-2'lik skorla kazanırken, Kadıköy'deki müsabaka 2-2 sona erdi.

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        RİZE'DE OYNANAN SON 6 MAÇI F.BAHÇE KAZANDI

        Fenerbahçe'nin Karadeniz ekibine karşı galibiyet serisi son lig maçında bozuldu. Bu maç öncesi 12 maçlık seri yakalayan sarı-lacivertliler, Rize'de ise oynadığı son 6 mücadelede sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu süreçte gol yollarında etkili olan Kanarya, 23 kez gol sevinci yaşadı.

        Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi son olarak Eylül 2018'de 3-0 yendi.

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        TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

        Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde tek eksik bulunuyor.

        Yaşadığı sakatlığın ardından Avusturya'da ameliyat edilen Mert Müldür, yarın oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.

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        MERT HAKAN YANDAŞ'IN CEZASI BİTTİ

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 12 ay hak mahrumiyeti verilen, daha sonra cezası 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte sahalara dönebilecek.

        Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde uzun bir aradan forma şansı bulacak.

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        MİLLİ ARADA AZERBAYCAN'A GİTTİ

        Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Azerbaycan'da bir de hazırlık maçı oynadı.

        Azerbaycan'ın Turan Tovuz ekibiyle karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılmıştı.

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        GÖZLER GOLCÜLERDE

        Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde gözler Vedat Muric ve Romelu Lukaku'da olacak.

        Eyüpspor karşısında fileleri 4 kez havalandıran Vedat Muric, Rize deplasmanında ilk 11'e yakın. Milli arada takımı Belçika'yla iyi bir performans ortaya koyan Romelu Lukaku da İsmail Kartal'ın gol yollarındaki kozlarından biri olarak forma bekleyecek.

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        ASENSIO 11'E DÖNÜYOR

        Ligin 2. haftasında oynanan Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan İspanyol futbolcu Marco Asensio, Rizespor karşısında kadroda olacak. Tedavi sürecinin ardından sakatlığını tamamen atlatan Asensio, milli maç arasında oynanan hazırlık maçında da forma giydi. Teknik Direktör İsmail Kartal, Marco Asensio'ya Rize'de 11'de görev verecek.

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        #fenerbahçe
        #İsmail Kartal
        #çaykur rizespor
        #Marco Asensio
        #süper lig
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