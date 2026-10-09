Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında! İsmail Kartal'dan Asensio kararı...

LİGDE 49. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavililer ise 7 kez kazandı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 112 gol atarken, Rizespor 47 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon Rize'de oynanan maçı Kanarya, 5-2'lik skorla kazanırken, Kadıköy'deki müsabaka 2-2 sona erdi.