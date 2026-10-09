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        Haberler Magazin 'Kızılcık Şerbeti'nde Ünal Ailesi'ne bir darbe daha

        'Kızılcık Şerbeti'nde Ünal Ailesi'ne bir darbe daha

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İflas eden Ünal Ailesi'ni yeni bölümde bir şok daha bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 09:57 Güncelleme:
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        Ünal Ailesi'ne bir darbe daha!

        SHOW TV’de ekrana gelen ve yapımcılığını Gold Yapım’ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti'nin 142'inci bölümüyle ekranlara gelecek.

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde; Lider’in, Kıvılcım’a gösterdiği yakın ilgi ve Ömer’e karşı takındığı tavır; Ömer’i çileden çıkarır. Düğün organizasyonunda patlak veren kriz, Ömer ve Lider arasındaki gerilimi tırmandırır. Lider, yaşananlardan Ömer’i ve otelini sorumlu tutar.

        Fatih, Başak’ın doktor kontrolünde bu kez yanında olur. Hastalığının tedavisini gizli sürdürmekte kararlı olan Başak, büyük bir risk alır.

        Holding binasındaki, Ünal&Ünal Holding tabelasının sökülüp yerine Group Erdem Holding tabelasının asılmasıyla Asude ve Asil zaferini kutlar.

        İflas gerçeğiyle boğuşan Abdullah evde huzuru sağlayamaz; Salkım ise aile içindeki kopuşların önüne geçmekte zorlanır. Ünal&Ünal Holding’in iflas haberini alan Ömer, Abdullah’ın karşısına çıkar. Ancak Abdullah ve Salkım’ın kapısını çalan beklenmedik misafirler, Ünal Ailesi'ne hiç ummadıkları ağır bir darbe vuracaktır.

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        'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Emre Dinler (Fatih), Servet Pandur (Asude), Murat Aygen (Lider), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Zeynep Parla (Elif), Dila Danışman (Hilal), Asena Keskinci (Çimen), Hakan Karahan (Tuncay), Hamdi Alkan (Ulvi), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Gökay Türkmen (Buğra), Vurgun Adalayı (Yusuf), Nurhayat Karaca (Hayat) gibi başarılı isimler rol alıyor.

        'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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